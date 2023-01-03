İlçeye yeni kazandırılan iş makinası için Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekci, Oğuzlar Belediyesi personelleri ve Oğuzlar halkının katılımıyla kurban kesimi ve anahtar teslimi gerçekleşti.

İş makinesi desteğinden dolayı teşekkürlerini ileten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından belediye hizmetlerimizde kullanılmak üzere hibe edilen iş makinesi ile araç parkımız güçlendi. Desteklerinden dolayı başta gönül belediyeciliğinin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, AK Parti MKYK Üyesi Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan'a, AK Parti Milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatçı'ya, İlçe Başkanımız Mehmet Ali Ekmekci'ye Oğuzlarımız adına teşekkür ederiz. Köylerden ilçelere, ilçelerden şehirlere topyekun büyüyen, gelişen Türkiye'nin Türkiye Yüzyılında da hedefi büyük. Bu hedeflere ulaşma noktasında bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilçemize hizmet için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

