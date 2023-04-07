İftar programında konuşan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Bu mübarek günlerin faziletini, bereketini belediyemizde fedakârca çalışarak ilçemize sunduğumuz hizmetlerin eserlere dönüşmesini sağlayan belediye personellerimiz ve onların kıymetli aileleri ile bir araya gelerek paylaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz bu ailenin her bir bireyi bizler için ayrı ayrı değerli, ayrı ayrı kıymetlidir. Bizlerle bir arada olan tüm personellerimize ve ailelerine teşekkür ederiz. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun” dedi.

(Haber Merkezi)