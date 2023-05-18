Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, genç başkanı “Talimatlara aykırı hareketi” ve “Sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 17 Mayıs 2023 tarihi itibariyle, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Başkan Yalçın, büyük olasılıkla yarınki Arnavutköy Belediye maçında stattaki yerini alamayacak.

Yalçın, 30 Nisan’da Düzcespor’la oynanan maçta da akredite edilmediği yeşil zeminde yer almasından dolayı “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle PFDk’ya sevk edilmiş ve ihtar cezası almıştı.

(Hüseyin AŞKIN)