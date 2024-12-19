Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 22 Aralık Pazar günü Ankaragücü ile oynayacağı maçta Mersin bölgesi üst klasman hakemlerinden Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 19.00’da başlayacak maçta Aksu’nun yardımcılıklarını Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu ve Antalya bölgesinden Arif Dilmeç yapacak. Adana bölgesinden Tarık Güldal da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

AKSU İLE 2 MAÇTA 6 PUAN

Orta hakem Oğuzhan Aksu, bugüne kadar Ahlatcı Çorum FK’nın 3 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 2018-2019 sezonunda sahasında Fatsa Belediye’yi 1-0, geçen sezon ise yine sahasında Manisa FK’yı 4-3 yenerken, 2019-2020 sezonunda deplasmanda Pendikspor’a 3-2 kaybetti.

30 yaşındaki Bitlisli hakem, Ankaragücü’nün ise 1 maçını yönetti. Başkent ekibi, o maçta bu sezon sahasında Şanlıurfaspor’u 2-0 yendi.