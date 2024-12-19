Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, bugün Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme Turu maçında 2.Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Tarihinde ilk kez gruplara kalmayı hedefleyen Ahlatcı Çorum FK, dün Çorum’da yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı ve gruplara kalma hedefiyle Erzincan’a gitti. Lige ağırlık veren Ahlatcı Çorum FK’nın bugünkü maça rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor.

Ahlatcı Çorum FK gibi kendi liginde play-off hesapları yapan ve 4.turda Karaköprü Belediye’yi eleyerek yoluna devam eden Erzincanspor da gözünü gruplara dikti. Kırmızı-siyahlı ekip, Ahlatcı Çorum FK’yı eleyerek adını gruplara yazdırmak için mücadele edecek.

Ahlatcı Çorum FK ile Anagold 24 Erzincanspor arasında bugün Erzincan 13 Şubat Stadı’nda oynanacak maçta Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. Saat 17.00’de başlayacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak maçta Furkan Aksuoğlu’nun yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Mücahid Adem Çelebi ve Trabzon bölgesinden Azem Zorlu yapacak. Samsun bölgesinden Gökhan Özbulut da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, geridi kalan 16 haftalık periyotta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi aldı ve topladığı 24 puanla 6’ncı sırada bulunuyor. Bu maçlarda 18 gol atan Çorum temsilcisi 16 gol yedi.

Nesine 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor ise 16 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgi alarak topladığı 28 puanla 6’ncı sırada yer alıyor. Erzincan temsilcisi attığı 24 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.