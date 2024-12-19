Ahlatcı Çorum FK, bugün Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme Turu maçında konuk olacağı 2.Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor’la bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Çorum temsilcisinin bariz üstünlüğü dikkat çekiyor.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçın 6’sını Ahlatcı Çorum FK, 1’ini Erzincanspor kazanırken, 3 maç berabere bitti. Çorum temsilcisi attığı 12 gole karşılık 7 gol yedi.

Erzincan’da oynanan 5 maçta Ahlatcı Çorum FK 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken, attığı 4 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, Erzincanspor’a karşı tek yenilgisini 2016-2017 Sezonunun 2.haftasında, deplasmanda 1-0’lık skorla aldı.