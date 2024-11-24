Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm öğretmenlerin gününü sevgi ve içtenlikle kutladığını belirtti.

MHP İl Başkanı Çıplak mesajında öğretmenliğin, dünyadaki en onurlu mesleklerden biri olduğunu belirterek emek, özveri, sabır ve hoşgörü gerektiren, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu ifade etti.

Öğretmenliğin, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olduğunu söyleyen Çıplak, öğretmenlerin insanlık için doğru ve kazançlı yatırımlar olduğunu vurguladı. Mehmet İhsan Çıplak, öğretmenlerin çocuklara vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisi aşılayarak, onlara hak, adalet, sevgi ve saygı gibi yüce değerleri kazandırdığını belirtti.

Öğretmenlerin sadece 24 Kasım’da değil, her zaman saygı ve sevgiyi hak ettiklerini ifade ederek, tüm öğretmenlere gerekli değerin verilmesinin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Çıplak mesajın devamında başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, emekli öğretmenlere sağlıklı bir yaşam, ebediyete intikal eden öğretmenlere ise rahmet diledi.

MHP İl Başkanı Çıplak, bu özel günde, fedakâr ve özverili bir şekilde eğitim veren tüm öğretmenlere teşekkür ederken, geleceğin teminatı olan çocuklarımıza eğitimin en iyi şekilde verilmesi için çaba gösteren öğretmenlere olan minnettarlığını yineledi.

Editör: HABER MERKEZİ