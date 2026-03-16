Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile ulaştırma hizmetleri alanında faaliyet gösteren eğitim kurumlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlık etti. Toplantıya ayrıca Müdür Yardımcısı Tahir Demir ile il genelinde faaliyet gösteren kursların kurucuları ve müdürleri katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan toplantıda kursların işleyişine dair birçok başlık ayrıntılı şekilde ele alındı. Kursiyer kayıt işlemleri, devam takip süreçleri, kurs ücretlerinin ilanı ve şeffaflık esasları ile kursiyer kayıt sözleşmeleri gündemin öne çıkan maddeleri arasında yer aldı. Ayrıca eğitim ortamlarının fiziki yeterliliği ve mevzuata uygunluğu da değerlendirildi.

Komisyon marifeti kapsamındaki ücret maddeleri ve uygulama süreçleri hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan istişarelerde, eğitim kalitesinin artırılması, kursiyer haklarının korunması ve denetim süreçlerinin titizlikle yürütülmesi konularında ortak hassasiyet vurgulandı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, özel öğretim kurumlarının mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesinin önemine dikkat çekerek, benzer değerlendirme ve koordinasyon toplantılarının periyodik olarak sürdürüleceğini ifade etti.

