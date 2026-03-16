İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Manevi Danışmanlar ve Genç TDV gönüllülerince düzenlenen Gençlik İftarı Programı’nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Çorumlu Obası’nda gerçekleştirilen program, Ramazan ayının manevi atmosferinde samimi bir buluşmaya sahne oldu. Program, İl Müftüsü Yıldırım’ın selamlama ve sohbet konuşmasıyla başladı. Ramazan ayının birlik, paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Yıldırım, gençlerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ezanın okunmasının ardından oruçlar açılırken, Müftü Yıldırım öğrencilerle yakından ilgilendi. Bu tür buluşmaların gençlerin manevi gelişimine katkı sunduğunu belirten Yıldırım, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ