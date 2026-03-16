Ramazan ayının manevi atmosferi, Sungurlu Muhacir Caminde bir kez daha dayanışma ve yardımlaşma örneğiyle taçlandı. Muhacir Caminin öğrencileri, teravih namazını eda ettikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına destek veriyor.

Cami İmam Hatibi Ramazan Yayangil öncülüğündeki yardım çalışmasında, çok sayıda aileye hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan temel gıda malzemelerinden oluşan koliler ulaştırılıyor. Yapılan bu anlamlı destek, Ramazan ayının paylaşma, birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Organizasyona katkı sağlayan ve hayır çalışmalarına öncülük eden vatandaşlara teşekkür edilirken, “Allah (C.C.) yapılan hayırları kabul eylesin” temennisinde bulunuldu. Muhacir Caminde gerçekleştirilen yardım faaliyeti, mahalle sakinleri tarafından da takdirle karşılandı.

