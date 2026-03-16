Altın Kaya Arena’da düzenlenen iftarda 150 çocuk ve engelli birey Ramazan’ın bereketini birlikte paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yatılı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile engelli bireyler için anlamlı bir iftar programı düzenlendi. Hayırsever Mehmet Anıl Çek tarafından Altınkaya Arena’da yapılan programa yaklaşık 150 çocuk ve engelli birey katıldı.

Programa İl Müdürü Sahit Aydın, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, kuruluş müdürleri ve personellerin yanı sıra Mehmet Anıl Çek’in eşi Ceyda Çek ve ailesi de iştirak etti. Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun hissedildiği programda katılımcılar, sıcak ve samimi bir ortamda iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

İl Müdürlüğü tarafından, organizasyona vesile olan hayırsever aileye teşekkür edilerek yapılan hayrın kabul olması temennisinde bulunuldu.

Muhabir: SELDA FINDIK