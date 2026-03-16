Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu arasında mesleki gelişimi güçlendirecek iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, İl Müdürü Sahit Aydın ile HİTÜ SHMYO Müdürü Kadir Erol’un imzalarıyla yürürlüğe girdi.

Anlaşma kapsamında öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve topluma sunulan hizmet kalitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Taraflar, eğitim ve sosyal hizmet alanında iş birliğini artırarak uygulamalı eğitim süreçlerini desteklemeyi ve sahadaki kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi amaçlıyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR