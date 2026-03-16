Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Büyükkışla Köyü’nden Nesimi Dede’nin torunu, Feyzullah Çokatak’ın oğlu, Rıza, Abdullah, Hüseyin ve Kazım Çokatak'ın yeğeni Caner Çokatak (26) yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; Çorum’dan Samsun’a yolculuk yapan Caner Çokatak, Merzifon yakınlarında kalp krizi geçirdi. Olayın ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan ve ilk müdahalesi Merzifon’da yapılan Çokatak, daha sonra ambulansla Amasya’ya sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Caner Çokatak hayata tutunamadı. Henüz 26 yaşındaki Caner Çokatak’ın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın (17 Mart 2026 Salı günü) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme erkanının ardından Büyükkışla Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

