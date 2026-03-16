Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, tüm Çorum halkının Kadir Gecesi’ni tebrik ederek, “Bu kutlu gecede tüm insanlık için sevginin, barışın ve huzurun egemen olması, savaşın, şiddetin sona ermesi, halkın refah ve mutluluk içerisinde yaşaması en büyük dileğimizdir” dedi.

Resul Yiğitoğlu, Kadir Gecesi’nin Ramazan ayı içerisinde yer alan en kıymetli ve anlamlı gecelerden biri olduğunu belirterek, bu mübarek gecenin tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

CHP Merkez İlçe Başkanı Yiğitoğlu, “Bu müstesna gecede dualarımız, dünyada süregelen savaşların sona ermesi, Müslüman âleminin huzura ve feraha kavuşması içindir. Bu vesileyle yeryüzünde yaşayan bütün insanların refaha ulaşması, millet olarak kardeşliğimizin hakim olması en büyük temennimizdir. Birliğe, dayanışmaya, yardımlaşmaya en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde bu mübarek gece, günahlarımızdan arınmak, kırgınlıkları ve dargınlıkları unutmak, sevgi ve hoşgörüyü daha da öne çıkarmak için büyük bir fırsattır. Bu mübarek gece; yalnızca bireysel bir arınma değil, aynı zamanda toplum olarak birbirimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini de hatırlatmaktadır” ifadesini kullandı.

Resul Yiğitoğlu, Kadir Gecesinin İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, insanlığın sağlık, barış, huzur ve saadetine vesile olmasını diledi.

