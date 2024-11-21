24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen programda aralarında idareci ve farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerden oluşan koro, birbirinden güzel eserleri solo ve koro olarak seslendirdi.

Yoğun ilgi gösterilen konseri Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Milli Eğitim İl Müdürü Cemil Çağlar, daire müdürleri ve davetliler izledi.



AYBÜKE ÖĞRETMEN UNUTULMADI

Gecede Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın ve şehitler unutulmadı. Magusa Limanı türküsü ve gülen yüzüyle hafızalara kazınan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın anısına konserde koroda görev alan öğretmenler hep birlikte Mağusa Limanı’nı seslendirdi. Konser sırasında Aybüke öğretmenin fotoğrafı sahneye yansıtılırken, duygu dolu anlar yaşandı. Konsere katılanların gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü.

Büyük beğeni toplayan konser ve şiir dinletisi sonunda Öğretmenler Korosu, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Program sonunda Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri koroya unutulmaz gece için teşekkür ederek çiçek hediye etti.