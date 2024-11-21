Eğitim-Sen Çorum Şube Kadın Sekreteri Eylem Kandemir, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in 1989 yılında ilan ettiği bu özel günün, dünya genelindeki çocuk hakları ihlallerini gündeme getirmek için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

“ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TEHDİTLER ARTIYOR”

Kandemir, Türkiye’de çocukların yaşam standartlarının giderek daha kötü hale geldiğini, eğitim ve sağlık gibi temel haklarının ihlal edildiğini belirterek, ayrıca çocukların açlık, yoksulluk ve şiddet gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Savaş ve ekonomik krizlerin çocuklar üzerinde büyük olumsuz etkiler yarattığını dile getiren Kandemir, çocukların barış ortamı sağlanmadan eğitime ve sağlığa erişemediğini belirtti.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE SÖMÜRÜ ENDİŞE VERİYOR

Çocuk işçiliğinin arttığına dikkat çeken Kandemir, Türkiye'de 2 milyon çocuk işçi bulunduğunu ve bu çocukların çoğunun mesleki eğitim adı altında sömürüldüğünü söyledi. Kandemir, 14 yaşındaki çocukların haftada dört gün iş yerlerinde çalıştırıldığına, bir gün okula gittiklerine ancak düşük maaşlarla emeklerinin karşılanmadığına işaret etti. Bu uygulamanın, yoksulluk döngüsünü derinleştirerek çocukları düşük gelirli işlere mahkûm ettiğini vurguladı.

ÇOCUKLARI KORUMA SORUMLULUĞU DEVLETTE

Çocukların fiziksel, duygusal ve cinsel şiddetten korunmasının temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken Kandemir, çocukların güvenli bir ortamda büyümesi ve herhangi bir sömürüye uğramaması gerektiğini belirterek, devletin ve toplumun çocukların haklarını korumakla yükümlü olduğunu söyledi. Kandemir, Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak, kamusal eğitimin güçlendirilmesi ve çocuk emeği sömürüsüne son verilmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NE TAM SAYGI GÖSTERİLMELİ

Eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin, çocukların eşit ve nitelikli eğitim alma hakkını engellediğini söyleyen Kandemir, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne koyulan çekinceli maddelerin kaldırılması gerektiğini ve tüm çocukların laik ve bilimsel eğitim alabilmesi için gereken adımların atılmasını talep etti.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KUTLAMASI

Tüm dünyada ve Türkiye’deki çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayan Kandemir, çocuk hakları alanında yaşanan olumsuzluklara rağmen, tüm çocukların daha iyi bir yaşam hakkına sahip olması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Editör: Haber Merkezi