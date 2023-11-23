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24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir açıklama yapan ADD Şube Başkanı Demirer, “Akademisyenlerden sanatçılara, doktorlardan hukukçulara, mühendislerden ekonomistlere uluslarına ve insanlığa hizmet eden tüm meslek sahipleri, öğrencilerini bu bilinçle yetiştiren öğretmenlerin eseridir” dedi.

ADD Şube Başkanı Demirer’in 24 Kasım mesajı şu şekilde: “Son yıllarda devlet yöneticileri tarafından öğretmenlerimize hak ettikleri değerin verilmediğini büyük üzüntü ile izliyor, vebalinin çok ağır olduğunu görüyor, kabul edilemez buluyoruz. Öğretmenlik; bilgi ve emek isteyen, bedelinin hiçbir maddi karşılıkla ödenmesi olanaklı olmayan, sevgi, şefkat, sabır, maharet ve fedakârlık mesleğidir.

Değişmez önderimiz, eşsiz Başöğretmenimiz Büyük Atatürk’ün “Öğretmenler, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizlerin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip olacaktır.” sözleriyle işaret ettiği üzere, öğretmenlerimiz çocuklarımızın “İyi İnsan” olarak yetişmeleri, bilimsel bilgi ile donatılarak dünya çocukları ile yarışabilecekleri bir eğitim almaları ve ulusumuzun yarınlarının güvende olması için en önemli görevi üstlenmiş vazgeçilmez değerlerimizdir.

Akademisyenlerden sanatçılara, doktorlardan hukukçulara, mühendislerden ekonomistlere uluslarına ve insanlığa hizmet eden tüm meslek sahipleri, öğrencilerini bu bilinçle yetiştiren öğretmenlerin eseridir. Atatürk’ün “İkinci Ordu - İrfan Ordusu” dediği öğretmenlerimizin fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirebilmesi için çağdaş, laik, bilimsel, kamucu ve ücretsiz bir Milli Eğitim Sisteminin olmazsa olmaz koşul olduğu da açıktır.

Siyasi iktidarların devleti bu bilinçle ve öğretmenlik mesleğinin onurunu koruyacak, saygınlığını yükseltecek, özlük haklarını görevlerinin önemi ile uyumlu hale getirecek bir anlayışla yönetmeleri ülkemizin geleceği açısından yaşamsal önemdedir. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, koşullar ne olursa olsun çocuklarımızı Atatürk’ün akıl ve bilim yolunda, maharet ve fedakârlıkla eğiten sevgili öğretmenlerimize başarılar diliyor, saygılar sunuyoruz.”