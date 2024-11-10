“Öğretmen Akademileri” projesinin açılış törenine Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ve davetliler katıldı.

Vali Ali Çalgan, Öğretmen Akademileri Projesi’nin öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunacağını belirtirken, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da konuşmasında “Çorum Öğretmen Akademileri, ilimizde eğitim çıtasını daha da yükseltmek adına büyük bir adım olacak. Öğretmenlerimize yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan bir yatırımdır.” ifadelerini kullandı.



Programda öğretmenler tarafından “Edebiyat Akademisi” kapsamında okunan şiirler davetlilere duygu dolu dakikalar yaşatırken, “Müzik Akademisi” kapsamında ise Müzik öğretmenleri tarafından Çorum yöresine ait seslendirilen türküler davetlileri coşturarak büyük alkış aldı.

Akademinin ilk dersi olan “Şehir ve Mekanlar” konusunu ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın anlattı.

Aşgın’a konuşmasının ardından Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar çiçek takdim etti. Akademiye katkıları için Vali Çalgan’a da plaket takdiminde bulunuldu.

Öğretmen Akademileri’nin açılışı protokol üyeleri ve öğretmenlerin katılımı ile fotoğraf çekimi ile son buldu.