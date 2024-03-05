İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, ekonomik darboğazın derinlemesine hissedildiği günümüzde en büyük sorunlardan birinin de öğrencilerin kahvaltı, yemek ve kırtasiye ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, belediye başkanlığına seçildiklerinde anaokulu ve ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyacının belediye tarafından karşılanacağını açıkladı.

İYİ Partililer, 31 Mart yerel seçimlerine sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Bir yandan esnafı ziyaret eden, diğer taraftan ilçe ve köylerde vatandaşlarla buluşan İYİ Partililer, 4 bir koldan partinin projelerini anlatıyor.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları ve parti yönetimi, bir yandan vatandaşlara projeleri açıklıyor, diğer yandan da seçimlerde destek istiyor.



GÜLERYÜZLÜ KARŞILAMA

İYİ Parti heyeti, esnaf ziyaretlerini Fatih Caddesi, Albayrak Caddesi ve çeşitli bölgelerde sürdürdü.

Esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların güler yüzüyle karşılanan İYİ Parti heyeti moral depoladı. Vatandaşlar ise, yerel ve genel yönetimlerde değişim istediklerinin sinyalini verdi. İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ve beraberindekiler, esnafın, vatandaşın sorun ve taleplerini dinlerken, İYİ belediyecilikte toplumun tüm kesimlerine sahip çıkılacağını vurguladı.

Ertekin, ekonomik darboğazın derinlemesine hissedildiği günümüzde en büyük sorunlardan birinin de öğrencilerin kahvaltı, yemek ve kırtasiye ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, belediye başkanlığına seçildiklerinde anaokulu ve ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyacının belediye tarafından karşılanacağını açıkladı. Ertekin, öğrencilerin, gençlerin ve ailelerinin desteleneceğini vurguladı.



Ahmet Ertekin ve beraberindekiler, Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın’ı da muhtarlık ofisinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

(Haber Merkezi)