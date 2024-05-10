*** “Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” araştırması Çorum’da 30 okulda gerçekleştirildi ve farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme yapma, yorum yapma gibi özellikleri ölçüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir izleme değerlendirme araştırması olan ABİDE (Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi) ilimizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle 30 okulda gerçekleştirildi. ABİDE kapsamında öncelikle Çorum Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Halil Bolat, Müdür Yardımcısı Ali Fatih Türkoğlu, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dr. Ertan Yıldırım ve Fizik Öğretmeni Elvan Ölçer tarafından ilimiz genelinde rastgele belirlenen 30 okula ziyaretlerde bulunuldu ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Daha sonra yapılan araştırma uygulamasında ise 59 öğretmen uygulayıcı olarak görev aldı. Araştırma, 14 ilkokul, 14 ortaokul ve 2 lise olmak üzere toplam 30 okulda gerçekleştirildi. Merkez İlçe’de 20, Bayat ve İskilip’te 1’er, Sungurlu ve Osmancık’ta 4’er okul araştırmaya dahil oldu.

İlk kez 2016 yılında uygulanan ABİDE araştırması iki yıllık döngüler halinde gerçekleştiriliyor. Araştırmada farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme yapma, yorum yapma gibi üst düzey zihinsel özellikleri belirleniyor.

Elde edilen sonuçlar, ulusal bir rapora dönüştürülüyor ve eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde karşılaşılan eksiklerin giderilmesinde ve eğitim alanında yapılan araştırmalarda kaynak olarak kullanılıyor.