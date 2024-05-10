Toplamda 3 perde ve her perdede ayrı ayrı oyunların sahnelendiği gece, Tiyatro Dördüncü Duvar Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan’ın konuşmasıyla başladı. Ardından, Tiyatro Dördüncü Duvar’ın yetişkin grubunun oyuncusu Dilek Hançerli’nin oynadığı tek kişilik bir tirat ve sonrasında yaşları 12 ile 16 arasında değişen genç grubunun sergilediği komedi ile ilk perde sahnelendi.

İkinci perde açıldığında sahneye, yine yetişkin grubun oyuncusu olan Veysel Dinler tek kişilik tiratla çıktı. Ardından, yaşları 8 ile 10 arasında değişen çocukların sahnelediği “Renkler Cumhuriyeti” isimli anlamlı bir oyunla devam edildi. İkinci perdenin sonunda çocuk oyuncuların muhteşem performanslarına kayıtsız kalamayan seyirciler, interaktif olarak sürpriz bir şekilde oyuna dahil oldular.

Üçüncü perdenin açılması, Tiyatro Dördüncü Duvar’ın Yetişkin grubu oyuncusu olan ve aynı zamanda geçmiş yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezinde tiyatro oyunculuk eğitimini tamamlamış olan Eren Şahin’in tek kişilik performansı ile başladı. Sonrasında gecenin en dikkat çeken grubu olan yaşları 4 ile 7 arasında değişen Minik Grubun sahnelediği “Ekin’in Rüyası” oyunu sergilendi. Hayatlarının ilk adımlarında Tiyatro Sahnesini adımladıkları anlara şahitlik eden ailelerin heyecanı ise görülmeye değerdi.

3 perde oyundan sonra Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi eşliğinde Tiyatro Dördüncü Duvar’ın o gün sahneye çıkan küçük oyuncuları hep birlikte seyirciyi selamlamaya hazırlanırken Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan’ın yönlendirmesi ile öne çıkan 4 minik oyuncu, seyircileri de ayağa kaldırarak tüm salona “ANDIMIZ’ı okutturdular.

Tiyatro Gecesi sonrasında açıklama yapan Özgür Pehlivan; Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak profesyonel kategoriden bakanlık desteği de alan Tiyatro Dördüncü Duvar’ın, Çorum’da kültür-sanat adına güzel ve anlamlı işlere daha önceden olduğu gibi bugünden sonra da imza atmaya devam edeceğini belirterek, “Tiyatro sadece yetişkinlerin yaptığı bir sanat değildir, hayatımızın her anı tiyatro olduğu için yaşları ne olursa olsun her bir bireyin sahne tozu yutması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de yaşlarının 4 ile 16 arasında değiştiği toplamda 53 kişiyi bugün aynı sahnede farklı dekor, farklı ışık ve farklı oyunlarla sahneye çıkarttım. Uzun, güzel ve bir o kadar da keyifli geçen prova sürecinden sonra çocuklarımızın heyecanını görmek benim için büyük bir onur ve gurur kaynağıydı. Tiyatro için yeni neferler kazandırmanın tarifi imkansız” dedi.

Özgür Pehlivan, durmaksızın yoluna devam edeceğini de vurgulayarak, kendilerini bu anlamlı tiyatro gecesinde yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, diğer konuklara ve velilere, seyircilere teşekkür etti.