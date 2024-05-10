Çorum ilinin Ortaköy ilçesinde yer alan Şapinuva Antik Kenti, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Aygül SÜEL ve Arkeolog Dr. Mustafa SÜEL tarafından 1988 yılında başlatılan yüzey araştırmaları sonucunda keşfedilmiş, 1990 yılında başlatılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmıştı.

Hititlerin başkenti olarak kabul edilen Boğazkale/Hattuşa’dan sonra en büyük çivi yazılı tablet arşivine sahip Şapinuva, MÖ 14. yüzyılda Büyük Kral II/III. Tuthaliya ve Kraliçe Taduhepa’nın, MÖ 13. yüzyılda Büyük Kral II. Murşili’ye ikametgâh olmuş, Hitit ülkesi bir dönem Şapinuva’dan yönetilmişti.

Aygül ve Mustafa Süel’in 30 yılı aşkın özverili çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılan Şapinuva kenti, Ağılönü kutsal alanı ve kurban çukurları, işlikleri, geniş bir coğrafyaya yayılmış idari bölgesi, taş işçiliği, mühendislik hesaplamalarıyla, Hitit tarihi ve kültürü çalışmalarına, Çorum ilinin turizm potansiyeline büyük katkı sağlamaya devam etmektedir.

SÜEL’LERE BİLİM DÜNYASINDAN ARMAĞAN KİTAP

Bu önemli Hitit kentinin yerini ve çağındaki adını tespit ederek onu bilim dünyasına, Anadolu kültür mirasına kazandıran Aygül ve Mustafa Süel’e bilim dünyasından bir armağan kitap hediye edildi.

Kitabın editörlüğünü ve yayın organizasyonunu Süel’in yetiştirdiği öğrencileri üstlendi. 10 Mayıs 2024 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tanıtımı yapılacak kitabın; yerli ve yabancı 56 bilim insanının bilimsel yazıları, Şapinuva kazı tarihi ve Şapinuva kazısı anı fotoğraflarıyla büyük ilgi görmesi bekleniyor.