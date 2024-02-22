Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda okullardaki öğrencilere tütün bağımlılığı konulu eğitim videoları izlettirildi.



Programda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Göksal, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emin Yandık, beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mert Armutçu ve Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. Türker Ejder, Formatör Filiz Obuz, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler birimi çalışanları ile birlikte bu kapsamda Adnan Menderes İlköğretim Okulu’nda öğrenciler ile birlikte videoları izleyerek tütün bağımlılığını ve etkilerini anlattı.