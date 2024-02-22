İYİ Parti heyeti, Yazı Çarşı ve Ulu Camii civarında esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi, 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ile Belediye Meclis Üyesi adayları esnafın sorunlarını yerinde tespit ederken, vatandaşlarla da sohbet etti.



Esnafın ve halkın yoğun ilgisiyle karşılanan İYİ Partililer, “değişim” vurgusu yaparak, ekonomide güçlü, işsizliğin, yoksulluğun yaşanmadığı, kalkınmış, gelişmiş bir şehir için İYİ Parti kadrosuna seçimlerde destek talep etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen, birtakım projelerini paylaşan Belediye Başkan Adayı Ertekin, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.