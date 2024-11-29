Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Okulumda Bir Ses İki Hareket” projesi Atatürk İlkokulu ve Bahçelievler İlkokulu’nda başladı.

Proje ile öğrencilerin sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal açıdan da gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Merkez Atatürk İlkokulu ve Bahçelievler İlkokulu'nda başlayan “Bir Ses İki Hareket” projesi çocukların büyük beğenisi ve ilgisini topluyor.

Proje kapsamında okullarda düzenlenen etkinliklerde öğretmenler eşliğinde yapılan temel hareket eğitimi, eğitsel oyunlar, dikkat ve beceri oyunları, koordinasyon parkurları ve nefes egzersizi öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Editör: KEMAL YOLYAPAR