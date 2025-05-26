Çorum Bilge Kağan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mesleki eğitimin önemine dikkat çekmek ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla 13 farklı ortaokulda tanıtım programı gerçekleştirdi. Ziyaretlerde öğrenciler, meslek liselerinin sunduğu kariyer olanakları ve eğitim avantajları hakkında bilgilendirildi.

Tanıtım programlarında, Koordinatör Müdür Yardımcısı Nihat Erdemirci’nin yanı sıra muhasebe ve finansman alanı öğretmeni Keziban Kodaz ile iletişim alanı öğretmenlerinden Yücel Yıldız, Naki Akyıldız, Leyla Karabudak, Hülya Bayraktar ve Mehtap Ökmen sunum yaptı.

İSTİHDAM OLANAĞI SUNUYOR

Okul bünyesindeki Muhasebe ve Finansman Alanı, mezunlarına geniş istihdam olanakları sunarken; Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 1 milyon 381 bin 441 öğrencinin eğitim aldığı 53 meslek alanı arasında en çok tercih edilen ilk beş alandan biri olarak öne çıkıyor.

KENDİ İŞ YERİNİZİ AÇABİLİRSİNİZ!

Muhasebe ve finansman alan öğretmenleri, muhasebenin yalnızca bir meslek değil; iş dünyasının dili, kararların temeli ve stratejik yönetimin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı. Mezunların kamu ve özel sektör kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası firmaların muhasebe ve dış ticaret birimlerinde, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ofislerinde, bankalarda, sigorta ve finans kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabildiği belirtildi.

Ayrıca, öğrencilerin mezuniyet sonrası kendi iş yerlerini açabilecek donanıma sahip oldukları, ön lisans ve lisans programlarına geçişte ise avantajlı durumda bulundukları kaydedildi.

MESLEKLİ YÖNELİMİN ERKEN YAŞTA OLMASININ ÖNEMİ

Tanıtım programlarında, okul bünyesinde yer alan İletişim, Halkla İlişkiler, Gazetecilik ve Radyo-Televizyon gibi alanlar hakkında da bilgi verildi. Bu alanlarda eğitim alan öğrencilerin medya, kurumsal iletişim ve yayıncılık gibi sektörlerde geniş iş fırsatlarına sahip olabileceği ifade edildi. Yetkililer, mesleki yönelimin erken yaşta belirlenmesinin öğrencilerin hem akademik hem de kariyer planlamalarında önemli rol oynadığını vurguladı.