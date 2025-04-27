Cumhurbaşkanlığı Mesleki Eğitim Politika Belgesi'nde yer alan “Herkesin Bir Mesleği Olmalı” anlayışı doğrultusunda, Çorum’da mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmak amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, öğrencilerin istihdama hazırlanması ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak hedefiyle düzenlendi.

Toplantıya, denetim ve rehberlik amacıyla Çorum’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Orhan Tunç ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı. Başmüfettiş Orhan Tunç, konuşmasında mesleki eğitimin birey ve toplum açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Toplantıda ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar tarafından Çorum’daki mesleki eğitim faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme sunuldu. Ardından, il merkezindeki mesleki eğitim merkezleri ve mesleki ve teknik eğitim okullarının müdürleri, ortaokullarda görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara kurumlarını tanıttı.

Yetkililer, benzer tanıtım etkinliklerinin önümüzdeki süreçte de sürdürüleceğini belirtti.

Editör: Haber Merkezi