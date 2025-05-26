Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum İl Temsilciliği’nin 5. Olağan İl Genel Kurulu, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Genel Kurul’da TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık yeniden güven tazeledi.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda düzenlenen Genel Kurul’a Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Teşkilatı, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı ve vakıf üyesi gençler katıldı.

Genel Kurul’da konuşan TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, “Biz sadece bir tabeladan ibaret değiliz, gönüllere seferber olmuş bir hareketiz” dedi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı ise konuşmasında vakfın Türkiye’nin dört bir yanındaki faaliyetlerinden ve gençliğe yönelik vizyonundan söz etti.

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise gençliğe yönelik yapılan çalışmaların heyecan verici olduğunu ifade etti.

Genel Kurul, toplu fotoğraf çekimi ve teşekkür plaketlerinin takdimiyle sona erdi.

Editör: Haber Merkezi