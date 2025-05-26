Ziyarette Defterdar Ciğer’e, Çorum Defterdarlığı Grup Müdürü Sertan Köylü, Gelir Müdür Vekili Göksel Karaalın, Çorum Vergi Dairesi Müdürü Ferhat Yüksel, Hasan Paşa Vergi Dairesi Müdürü Osman Aydoğan ve Personel Müdürü Ayfer Alacalioğlu eşlik etti.

Heyeti, SMMMO Başkanı Ceyhan Baran ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyarete, Başkan Yardımcısı Ayhan Şahin, Oda Sekreteri Mustafa Torun, Sayman Fatih Barlık ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilgin Sucu da katıldı.

Ziyaret sırasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Başkan Baran nazik ziyaretlerinden dolayı Defterdar Ciğer ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR