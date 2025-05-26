Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konut piyasasında fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek amacıyla yeni bir taşınmaz değerleme sistemini hayata geçiriyor. Bu sistem, 2027 yılı ortalarına kadar Türkiye genelinde 81 ilde uygulanmaya başlanacak.

YENİ TAŞINMAZ DEĞERLEME SİSTEMİ

Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla hazırlanan dijital yapı envanteri çalışmaları kapsamında, Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi ve Değer Bilgi Merkezi uygulamalarını devreye alacak. Bu projeler sayesinde taşınmazların değerleme süreçleri daha şeffaf ve erişilebilir hale gelecek. Vatandaşlar, yapacakları yatırımlara ilişkin tüm bilgileri dijital ortamda kolayca takip edebilecek. Yapay zeka destekli sistemde, taşınmazların gerçek piyasa değerleri, mahalle ve sokak bazında karşılaştırmalı olarak analiz edilebilecek. Böylece konut arz ve talebi daha detaylı incelenebilecek ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kullanıcılar, yatırımlarının maliyet ve satış fiyat tahminleri gibi önemli detayları bu sistem üzerinden öğrenebilecek.

GÜNCEL DEĞER HARİTALARI VE VERİ SAĞLAMA

Değer Bilgi Merkezi uygulaması kapsamında oluşturulan değer haritaları, taşınmazların piyasa değerlerine dair güncel ve karşılaştırılabilir veriler sunacak. Bu haritalar, kamu kurumları, yerel yönetimler ve yatırımcılar için önemli bir referans kaynağı olacak.

KAMULAŞTIRMA VE YATIRIM KARARLARINDA ETKİN KULLANIM

Parsel ve bağımsız bölüm bazında hazırlanacak haritalar, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım süreçlerinde etkin şekilde kullanılacak. Böylece Türkiye genelinde daha adil ve nesnel bir taşınmaz değerleme sistemi kurulması sağlanacak. Değer Bilgi Merkezi uygulamasının ilk aşaması, 2026’nın ilk çeyreğinde İstanbul’da başlatılacak ve 2027 yılı ortalarına kadar tüm 81 ilde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu adım, İstanbul’daki taşınmaz ekonomisinin daha şeffaf bir yapıya kavuşmasını sağlayacak.

ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR MODELLERİ PROJESİ

Bakanlık, şehirlerin dijital ikizlerini oluşturacak olan Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi ile kentsel alanlardaki her binanın güncel durumunu dijital ortama aktaracak. Bu projede, binaların yaş bilgisi, kullanım amacı ve mülkiyet verileri gibi tüm bilgiler tek bir sistemde toplanarak daha kolay yönetilebilecek.