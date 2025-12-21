Sungurlu’da temin edilen 160 çift bot ve spor ayakkabısı, Çorum’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bağış organizasyonu, Sungurlu Haber Gazetesi İmtiyaz sahibi ve Ülkü Ocakları Sosyal Farkındalık Birim Başkanı Volkan Hançeroğlu tarafından koordine edilirken, ayakkabı ve botlar Sungurlu’da faaliyet gösteren Açıkgöz Ayakkabıcısı’nın sahibi Haydar Açıkgöz tarafından temin edildi.

Toplam 160 çift spor ayakkabısı ve bot, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a teslim edilerek, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması amacıyla ilgili birimlere aktarıldı.

Bağışla ilgili açıklama yapan Volkan Hançeroğlu, iş insanı Haydar Açıkgöz’e bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Hançeroğlu, yapılan yardımın çocukların yüzünü güldürdüğünü belirterek, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Yetkililer, sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilen bu tür yardımların, toplumda dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi