Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Okçuluk İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Osmancık'ta gerçekleşen il birinciliği minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 4 kategoride yapıldı.

64 öğrencinin katılım sağladığı atışlar sonunda dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu;

Klasik yay minik kızlar: 1.Zeynep Duru Aydın (Osmancık İnönü Zaferi Ortaokulu), 2.Duru Taş (Osmancık 75.Yıl Cumhuriyet), 3.Zehra Defne Demirel (TOKİ Şehit Şükrü Özyol).

Klasik yay minik erkekler: 1.Tuğra Sıcak (Osmancık Akşemseddin), 2.Özgür Deniz Şahin (Osmancık Akşemseddin), 3.Mustafa Berat Alıcı (Bayat Atatürk).

Klasik yay küçük kızlar: 1.Pelin Gamze Şişli (Osmancık Meliha-Rıfat Gobel), 2.Hatice Kübra Güngör (Bayat Mehmet Akif Ersoy), 3.Beyza Çelik (TOKİ Şehit Şükrü Özyol).

Klasik yay küçük erkekler: 1.Barlas Yıldırım (Çorum Bahçeşehir), 2.Muhammet Çatal (Osmancık Şehit Şenay Aybüke Yalçın), 3.Muhammet Berat Şahin (Bayat Mehmet Akif Ersoy).

Klasik yay yıldız kızlar: 1.Elif Pınar Erkoç (Ahmet Tevfik İleri), 2.Zeynep Uslu (Osmancık Tevfik İleri), 3.Vahide İrem Köken (Bayat Mehmet Akif Ersoy).

Klasik yay yıldız erkekler: 1.Ömer Eymen Ünlü (Bayat Mehmet Akif Ersoy), 2.Ali Ada (Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip), 3.Yusuf Buğra Ünlü (Bayat Mehmet Akif Ersoy).

Klasik yay genç kızlar: 1.Rabia Demirkan (Şehit Abdullah Tayyip Olçok A.L), 2.Sena Uslu (Osmancık Cumhuriyet A.L), 3.Nuray Demir (Mehmetçik A.L).

Klasik yay genç erkekler: 1.Mahmut Yusuf Çakıcı (Şehit Mustafa Solak A.L), 2.Emir Osman Aydoğmuş (Şehit Osman Arslan A.L), 3.Ahmet Sefa Çetin (Şehit Osman Arslan A.L).

Makaralı yay genç kızlar: 1.Sündüs Sude Tak (Ömer Derindere Fen Lisesi), 2.Berru Gezer (Ömer Derindere Fen Lisesi), 3.Sümeyye Al (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi).

Makaralı yay genç erkekler: 1.Ufuk Genç (Osmancık Cumhuriyet A.L).

Müsabakalar sonunda Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.



Editör: RIFAT KARA