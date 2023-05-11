Çorum Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda öğrencileri bilinçlendiriyor. 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret eden anaokulu öğrencilerine sıfır atık, doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi konularında bilgiler verildi.

Program sonunda merkez içerisinde bulunan atık malzemelerden yapılan ürünleri inceleyen öğrencilere “Çevre Kahramanı” rozeti takılarak, poşet kullanımını azaltmak için bez çanta ve sıfır atık boyama kitabı hediye edildi.

(Haber Merkezi)