Hitit Üniversitesi’nde öğrenci kulüplerine yönelik proje eğitimi ve bilgilendirme programı düzenlendi.

HİTÜ bünyesinde faaliyet gösteren aktif öğrenci kulüplerine yönelik “Proje Döngüsü Eğitimi, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) ve Kulüp İşleyişi Bilgilendirme Programı” düzenlendi.

Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi öğretim görevlisi doktor Seda Mesci tarafından verilen eğitimde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin proje hazırlama, başvuru ve uygulama süreçlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Ayrıca, kulüplerin etkin ve verimli şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla proje döngüsü yönetimi, etkinlik planlama, kulüp işleyişi ve yeni dönem süreçleri konularında sunumlar gerçekleştirildi.

