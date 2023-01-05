Konuyla ilgili İl Genel Meclisi üyelerine bilgi veren Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ziyaret edildiğini ve bu ziyarette Oğuzlar Belediyesi tarafından yapılacak olan 8 adet bungalov ev için destek istendiğini anımsatarak, “Bunun için 6.8 milyon lira talep edilmişti. Bu kapsamda ilk etapta 1 milyon liralık hibe kullanılması için kredi kullanmamız gerekiyor. 2.5 milyon liralık kredi kullanımıyla işe başlanılacak” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, söz konusu tesislerin takibinin ve denetiminin yapılması gerektiğini belirterek, “Bu yatırım boşa gitmesin” derken, CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal da yapılacak olan yatırımının takibinin Özel İdare tarafından yapılması gerektiğini söyledi. (Taner ŞİMŞEK)

