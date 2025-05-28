Çorumlu Obası’nda gerçekleşen programa, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, MHP ve BBP yöneticileri, 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Genel Başkanvekili ve aynı zamanda 15 Temmuz gazisi İlhami Çil, 15 Temmuz gazileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hain darbe girişimine ait görüntülerin yer aldığı video gösterimiyle başlayan programda, 15 Temmuz Derneği Genel Başkanvekili İlhami Çil, ‘15 Temmuz Ruhu” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

15 Temmuz gecesi şehitler köprüsünde yaşadıklarını anlatan Çil, milletin nasıl tek yürek olduğunu ve vatan uğruna verilen mücadeleyi duygu yüklü anekdotlarla paylaştı.

Programda konuşan 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı Turunç, dernek olarak 15 Temmuz’un unutulmaması adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Belediye Başkanı Aşgın da konuşmasında, “Söz konusu din, vatan, bayrak olunca milletimiz daima birbirine kenetlenmiştir. Bizim milletimizin tarihi böyle yazılmıştır. 15 Temmuz gecesi de tüm Türkiye olarak hep birlikte gazi olduk. Çorum’da üzerimize düşeni yaptık. Sadece kavli dualarla değil, fiili bir duruşla meydanlardaydık. Türkiye genelinde Çorum olarak 13 şehit verdik. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun,” ifadelerini kullandı.

Duygu dolu anlara sahne olan program, İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın duasıyla sona erdi.

Editör: Haber Merkezi