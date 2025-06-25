Tokat’ta bu yıl (1 Ocak – 23 Haziran arasında) kene nedeniyle 999 kişi devlet hastanesi enfeksiyon hastalıkları bölümü ve acile gitti.

Hastalığın görülme sıklığının arttığı dönemlerde hasta sevklerinde sorunlar yaşanmaması ve belirli hastanelerde yığılmaların önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı bölge merkezleri oluşturdu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz KKKA ile ilgili Diken’e kenenin soktuğu herkesin KKKA olmadığını belirterek şunları söylemişti:

“Her kene türü de bu virüsü bulaştırmıyor. Mesela Karadeniz’in sahil kesimindeki kenede başka hastalıklar olabilir (örneğin Lyme) ama bu hastalık (KKKA) etkeni yok. Artvin, Erzurum, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Çorum en çok görülen yerler.“

Bugün AA’nın aktardığına göre Tokat Devlet Hastanesi enfeksiyon hastalıkları bölümüne bugün iki kişi başvurdu.

KKKA hastalığı tanısıyla tedaviye alınan hastaların, genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Bu yıl 1 Ocak-23 Haziran arasında vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi’ne başvuran sayısı 999 oldu.