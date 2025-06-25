Sivas’ta kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü.

Hasta sevklerinde sorun olmaması ve belirli hastanelerde yığılmaların önlenmesi için Sağlık Bakanlığı bölge merkezleri oluşturdu. Başlıca merkezler Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Van.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Alembey köyünden 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz’a yaklaşık bir hafta önce kene yapıştı. Sarsılmaz, rahatsızlanınca Yozgat’ta bir hastaneye götürüldü.

Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sarsılmaz kurtarılamadı.