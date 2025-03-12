Çorum Belediyesi’ne yapılan yapı ruhsatı talebinde statik proje hesap raporlarında program veri girişinde değişiklik yapıldığı Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün dikkati sayesinde tespit edilmişti. Çorum Belediyesi tarafından konuyla ilgili bir inşaat mühendisi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Öte yandan, daha önce yapılıp bitirilen ve yapımı devam eden bazı bina projelerinin statiğinde oynama yapıldığı iddia edildi. Çorum Belediyesi’nden yapılan suç duyurusu ve iddialar üzerine, konuyla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan M.Ö. isimli inşaat mühendisi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, "resmi evrakta sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Editör: İHA AJANS