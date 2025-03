Batak, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin geçen yıl 3 bin lira iken, bu sene 4 bin liraya çıkartılacağını bildirerek, “Bayram ikramiyesini hem kalıcı hale gelmesini hem de en düşük emekli maaşına eşitlenmesini talep ediyoruz” dedi.

“EMEKLİLER TOPLUMUN

EN MAĞDUR KESİMİDİR”

Emeklilerin toplumun en yoksul ve mağdur kesimi haline getirildiğine dikkati çeken Batak, "Çarşı-pazar enflasyonu karşısında alım gücümüz her geçen gün daha zayıflıyor" ifadesini kullandı.

Sendika adına bir açıklama yapan Batak, şu görüşlere yer verdi: “2018 yılı itibariyle emeklilere iki dini bayramda 1.000 TL yardım verilmeye başlandı. 2024 yılı itibariyle bu yardım 6 yılda 3.000 TL’ye yükseltildi. Öncelikle iki dini bayramda verilen bu yardımın kalıcı olmaması için adına yardım denildi. Oysa biz iki dini bayramda verilen bu yardımın adının bayram ikramiyesi olarak değiştirilmesini ve böylelikle kalıcı hale gelmesini, aynı zamanda adının ikramiye olduğunda yasal olarak en az en düşük emekli maaşı kadar olacağından yani 14 bin 469 TL'ye yükseleceğinden başta bayram yardımı değil, bayram ikramiyesi olarak hem kalıcı hale gelmesini hem de en düşük emekli maaşına eşitlenmesini talep ediyoruz.

“ALIM GÜCÜMÜZ

SÜREKLİ DÜŞÜYOR”

Özellikle 2008 yılı sonrası emekli aylık bağlanma oranlarının düşürülmesi. Emekli maaş oranlarının belirlenmesindeki etken TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verileri baskılanarak, emekliler orta sınıf yaşam tarzından toplumun en yoksul ve mağdur kitlesi haline dönüştürüldü.

Biz emeklilerin gerçek çarşı-pazar enflasyonu karşısında alım gücümüz her geçen gün daha zayıflıyor. Ocak ayında emekliye verilen yüzde 15,75 ve memur emeklisine verilen yüzde 11'lik artışlar daha emeklinin cebine girmeden gıdadan, akaryakıta, faturalardan, ev kirasına gelen yüksek artışlardan kaynaklı eridi. Bu vesile ile iki dini bayramda en az 14 bin 469 lira oranında verilecek bayram ikramiyesi bir nebzede olsa emeklinin bir yarasına merhem olacaktır.

“YARATTIĞINIZ DERİN YOKSULLUĞUN

FATURASINI BİZ EMEKLİLER ÖDÜYOR”

16,3 milyon emekli adına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidara sesleniyoruz; her fırsatta ‘yaparsa AKP yapar’ diyorsunuz ya, ‘evet’ emekliyi sizin belirlediğiniz politikalar yoksullaştırdı. Şimdi sizin yarattığınız bu derin yoksulluğun faturasını, biz emekliler ödemek istemiyoruz. Kendi yarattığınız yoksulluğu gidermenizi ve 16,3 milyon emeklinin sesini duymanızı istiyoruz.

“MADEM YAPARSA AK PARTİ YAPAR,

BUYRUN YOKSULLUĞA ÇÖZÜM ÜRETİN”

Buyurun madem ‘yaparsa AKP yapar’ yarattığınız derin yoksulluğa çözüm üretin diyoruz. Biz emekliler sadaka değil yıllarca ödediğimiz primlerimizin karşılığını istiyoruz. Uyguladığınız politikalar ile gasp ettiğiniz haklarımızın iadesini istiyoruz. Çok değil insanca ve insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz. Sanırım yıllarca hem çalışarak hem ödediğimiz primlerle ülkenin kalkınmasına en fazla katkı veren bir kitle olarak insanca yaşam standardını en fazla hak eden bir kitleyiz.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ