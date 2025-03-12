Hafta sonu düzenlenen “Hayata Değer Katan Kadınlar” başlıklı organizasyonda; yaptıkları çalışmalarla örnek olan ve azim, inanç ve fedakârlıklarıyla ilham veren altı Çorumlu kadına plâket takdim edildi.

Programın açış konuşmasını yapan Saadet Partisi (SP) İl Kadın Kolları Başkanı Meliha Karaca, kadınların sosyal ve iş hayatlarında yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, kadın intihar ve cinayetleri ile şiddet ve istismar vakalarının ülkemizde derinleşmiş yaralar olduğunu vurguladı.

“EV KADINLARINA ÖZLÜK

HAKLARI VERİLMELİDİR”

Günümüzde ülkemiz kadınlarının en büyük probleminin geçim sıkıntısı olduğunu belirten Karaca, “Yapıcı, onarıcı, toparlayıcı ve koruyucu özellikleriyle ailenin bel kemiği olan ev hanımlarının özlük haklarının verilmesi için yapılacak düzenlemeler bir lütuf değil, en doğal hakkın teslimidir” dedi.

Kadınların etkinlik alanlarının genişletilmesi ve önlerindeki engellerin kaldırılmasının önemine değinen Karaca, “Kadınlarımızın bir reklam unsuru, şiddet ve tacizin mağduru olmaktan çıkarılıp; yaşamın her alanında huzur ve sevginin öznesi olarak ülkemizin yarınlarına olan katkısının desteklenmesine hepimizin ihtiyacı var. Biliyoruz ki kadınların değer katmadığı hayat, hep eksik kalacaktır” diye konuştu.

Varlık gösterdiği her alanda umut olan ve hayatı yenileyen tüm kadınları takdirle karşıladıklarını belirten Karaca'nın konuşmasının ardından Büşra Tatlı, Gülcihan Taşkan, Hülya Altun, Nesrin Sarıca, Selma Özel ve Yasemin Eyvazlı'ya birer teşekkür plâketi sunuldu.

Editör: HABER MERKEZİ