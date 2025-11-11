Milletvekili Oğuzhan Kaya, yaptığı açıklamada, Alaca Evci Barajı sulama projesini kapalı sistem olarak 2026 yılının ilk çeyreğinde ihaleye çıkarılacağını ve bu sayede hem su kaybını önleneceğini hem de verimli tarım alanlarının sulama altyapılarının güçlendirileceğini ifade etti.

Yine ilçeye yeni bir kütüphane kazandırmak için atıl durumda bulunan binanın dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Milletvekili Kaya, “Gençlerimizin, öğrencilerimizin ve tüm hemşehrilerimizin faydalanacağı modern bir kültür mekânı kazandırıyoruz. Yeni bir öğretmenevi kazandırmak için Bakanlığımızdan ödenek temin ettik. Şehit Nedim Tugaltay Kız Pansiyonumuzu yeniden dizayn ederek nezih, temiz ve konforlu bir öğretmenevi haline getiriyoruz” dedi.

Kaya yaptığı girişimler sonucu Alaca'ya yapılacak hizmetleri şu şekilde sıraladı:

“Alaca Devlet Hastanemizin kullanılmayan binasını Huzurevi olarak değerlendirmek üzere gerekli çalışmalarımızı başlattık. Büyüklerimizin rahat, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlayacağız.

Alaca Sentetik Futbol Sahasının yenilenmesi ve aydınlatılması için 15 milyon liralık ödenek Bakanlığımızca tahsis edildi. İlçemize yakışır modern bir şehir stadyumu kazandırıyoruz.”



“SANAYİ ALT YAPISI GÜÇLENECEK”

Kaya, “Alaca Organize Sanayi Bölgemiz için 1.500 dönüm arazinin mera vasfından çıkarılması yönündeki çalışmalarımız başladı. Süreci yakından takip ediyoruz, ilçemizin sanayi altyapısını güçlendiriyoruz” diyerek, “İhalesini yaptığımız 218 konutluk TOKİ projemize ek olarak, 300 yeni konut yapımı için yerinde incelemelerde bulunduk. Alaca’mızın konut ihtiyacını karşılayacak güçlü bir adım daha atıyoruz.

750 kişilik spor salonu ve antrenman salonları için planlama çalışmalarını başlattık. Gençlerimizin sporla iç içe olacağı, ilçemize değer katacak modern bir tesis kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.