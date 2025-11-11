Tahtasız’a ziyaretinde Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İlçe Kadın Kolları Başkanı Demet Öztürk, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri Ümit Er, Ömer Boyraz, Dursun Uzunca ile Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç eşlik etti.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Tahtasız, kültür ve sanatın toplumların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak; kültürün, sanatın ve ortak değerlerimizin yaşatıldığı mekânları çoğaltmakta kararlıyız. Hitit Kültür Merkezi yalnızca bir bina değil, geçmişle geleceği buluşturan ve gençlerimize ilham verecek bir yaşam alanıdır.” dedi.

Tahtasız, merkezin yapımına katkı sunanlara da teşekkür ederek, “Bu kıymetli eserin hayata geçmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, Mecitözü Belediye Başkanımız Veli Aylar ve tüm yol arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Mecitözü’müzün kültürel hayatına değer katacak bu güzel yatırımla gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK