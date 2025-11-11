Vali Ali Çalgan, Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı ile birlikte, 20 Şubat 2025 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu sırasında şehit olan Kahraman Mehmetçik Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun babası Sadık Uslu’yu makamında kabul etti.

Ziyarette, şehit babası Sadık Uslu ile bir süre sohbet eden Vali Çalgan, aziz şehidimizin emaneti olan ailelerine duyduğu derin saygıyı dile getirdi. Vali Çalgan, “Vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz şehitlerimizin emanetleri bizlere baş tacıdır.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR