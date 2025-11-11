Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Abdullah Tahtacı, Osmancık Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Törenin ardından Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma programında, Atatürk'ün hayatını konu alan sinevizyon gösterisi izletildi.

Programda ayrıca öğrenciler oratoryo sahneledi.

BAYAT

Bayat Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, saat 09.05'te Ulu Önder Mustafa kemal Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kaymakam Kerem Yüce ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında, öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve çeşitli gösteriler sahnelendi.



OĞUZLAR

Oğuzlar 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen törende Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kamu kurumu ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşların katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Ardından Oğuzlar İmam Hatip ve Ortaokulu öğrencileri tarafından 10 Kasım'a özel gösteri ve şiir dinletisi sunuldu.

DODURGA

Dodurga Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur ve Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programın ardından Dodurga Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde anma etkinliği yapıldı.

Burada öğrenciler şiirler okudu, zeybek gösterisi sundu.

Etkinlikte ayrıca, 10 Kasım'ı konu alan şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

SUNGURLU

Sungurlu Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda protokol üyeleri ve vatandaşlar, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende daha sonra Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve Belediye Başkanı Muhsin Dere, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

LAÇİN

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, Laçin Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende protokol üyeleri ve vatandaşlar, Ulu Önder için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

İSKİLİP

İskilip'te Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 87. yıl dönümünde törenle anıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve İskilip Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hazır, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar, sayı duruşunda bulundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.