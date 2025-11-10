Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Dinçer Solmaz her türlü baskıya ve engellemeye rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu milletin gönlünden ve kalbinden silinemeyeceğini belirtti.

CHP İl Başkanlığı’nın düzenlediği Atatürk anma etkinliğinde konuşan CHP İl Başkanı Solmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenerek: “Sayın Bakan siz Atamızı anmayın” dedi.

Ulu Önder Atatürk’ün “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi yaşatmak demektir” sözünü şiar edinen milyonların bu kadar engele rağmen Atasını anlama devam ettiğini Cumhuriyetin değerleri ve kazanımlarına sahip çıktığını belirten Solmaz, “Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri her 10 Kasım’da olduğu gibi bugün de saat 09.05’te Atasını anıyor. İsterseniz okulların kapısına kilit vurun, ister her yere polis barikatı kurun hiç farketmez. Ne bizim gönlümüzden ne de bu ulusun Atatürk sevgisinden vazgeçiremezsiniz, vazgeçiremeyeceksiniz” diye konuştu.

Okullarda Kasım ayı ara tatilinin kasıtlı şekilde 10 Kasım’a getirildiğini belirterek bunu Atatürk ile hesaplaşma olarak anladıklarını söyleyen CHP İl Başkanı Solmaz; “Milyonlar ne Atatürk’ten ne de onun ilkelerinden ve Cumhuriyetinden ayrılmayacaktır. Milyonlarca Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri vardır. Bu ulus onun içinden gitmeye devam edecektir. Hiçbir engel, hiçbir baskı bizleri yıldıramayacak. Mustafa Kemal Atatürk’ten ne de onun emaneti Cumhuriyetten vazgeçmeyeceğiz. Tekrar Bakan Tekin’e sesleniyoruz. Siz anmasanız da anlamanız yeter. İnşallah onun kıymetini milyonların anladığı gibi bir gün siz de anlayacaksınız. Dünyanın önder olarak kabul ettiği büyük devrimciyi rahmet ve özlemle anıyoruz” şeklinde konuştu.

