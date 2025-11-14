Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ile birlikte saha çalışmalarını inceleyen Başkan Şerif Arslan, ekiplerden bilgi aldı. Çal Köyü yolu üzerinde, ekin pazarından itibaren fabrika atıklarının döküldüğü dere hattında bin 200 metrelik kanal çalışmasını başlattıklarını kaydeden Arslan, “Daha yaşanabilir bir Alaca için gece gündüz sahadayız” dedi.

İlçede yürütülen hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini belirten Arslan, “Alaca'nın her noktasında ulaşım konforunu artırmak için yoğun bir tempo içerisindeyiz. Ekiplerimizle birlikte sahada durmadan çalışıyoruz. Evci, Dereboyu ve Bağlar Sokaklarımızda tamamladığımız soğuk asfalt çalışmalarıyla vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamalarını hedefliyoruz. Bizim için en önemli öncelik halkımıza hizmettir. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Alaca için gece gündüz sahadayız” dedi.



Bölgede yürütülen altyapı çalışmasının özellikle Maraşlı bölgesine yapılacak TOKİ konutları öncesinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Arslan, "Bu hattaki sorunun çözülmesiyle birlikte hem çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz hem de yeni yerleşim alanlarının güvenli ve temiz bir altyapıya kavuşmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha yaşanabilir bir Alaca oluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.