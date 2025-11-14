Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'ndeki askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağının enkazında incelemeler sürdü

Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan askerlerin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.

Muhabir: AA AJANS