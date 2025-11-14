Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'ndeki askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan askerlerin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.

