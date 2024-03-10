Çorum’da 25 yıldır muhtarlık görevini sürdüren Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, bu seçimlere rakipsiz giriyor.

5 dönemdir mahallesine hizmet eden ve 6’ncı döneme hazırlanan Demiray, muhtarlığın eskiden daha zor ve meşakkatli olduğunu şimdilerde Belediye’nin muhtarlıkların elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödediğini söyledi.

Şehri yönetenlerle birlikte mahallesinde 25 yıla pek çok hizmet sığdırdığını anlatan Demiray, “Arif Ersoy zamanında altıncıların arasını trafiğe kapattık. Unutamadığım hizmetlerdendir, onu da rahmetle analım. Muzaffer Külcü ve ondan sonra Halil İbrahim Aşgın’la da mahallemiz güzel hizmetler kazandı. Ayrıca yardımsever insanlarımız ve iş inşalarımızın hayırlarıyla her sene 250-300 öğrencimizi giydiriyoruz, okul ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere her yıl kışın kömür odun yardımında bulunuyoruz.

Öğrencilere kışlık mont ve botlar hediye ediyoruz. Hizmetlerimiz ilk günkü heyecanla daha da devam edecek. Yeni dönemde yeni hedeflerimiz de var, Gazipaşa Okulu’nun arkasında 3-4 dönümlük alanı belediyemiz kamulaştırdı, oraya çocuklarımız için güzel bir proje yapılacak inşallah.” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi