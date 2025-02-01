Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Bactrim antibiyotiğiyle ilgili yapılan haberlerdeki yanlış bilgilendirmelere karşı açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu ilaçla ilgili ölümcül yan etkiler olduğuna dair iddiaların bilimsel verilere dayalı olmadığını vurguladı.

Bactrim antibiyotiği, çeşitli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de de çocukluk çağındaki hastalıkların tedavisinde yaygın şekilde reçetelenen bir ilaç olarak biliniyor. Son dönemde, ilaçla ilgili akciğer sorunları ve ölümcül etkilerden bahsedilerek, eczanelerde satışının durdurulduğu öne sürüldü.

Sağlık Bakanlığı, yapılan haberlerde ilacın etken maddelerinin yanlış şekilde sunulduğunu belirtti. Bakanlık açıklamasında, Bactrim’in etken maddeleri olan sulfamethoksazol ve trimetoprim bileşenlerinin 70 yıldır bilimsel olarak incelendiğini ve daha önce bu tür yan etkilerle ilgili bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

FDA’nın 2021 yılında, bu ilaçla ilgili akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) yol açabileceği konusunda uyarı yayımladığı hatırlatıldı. Ancak, ilacın kullanımına yönelik herhangi bir yasaklama getirilmediği vurgulandı. Bakanlık, Bactrim’in hamilelikte riskli ancak gerekli durumlarda kullanılabilir olduğunu, D kategorisinde değerlendirildiğini belirtti.